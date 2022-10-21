Бывшая первая ракетка мира Халеп временно отстранена от соревнований за допинг

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Так, в августе этого года титулованная спортсменка сдала допинг-пробу во время Открытого чемпионата США, которая была разделена на образцы А и В. По результатам анализа стало известно, что в образце А был найден запрещённый WADA препарат Roxadustat. Теннисистка попросила проверить образец В, о чём впоследствии сильно пожалела, ведь это только подтвердило нарушение правил.