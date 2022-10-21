Бывшая первая ракетка мира Халеп временно отстранена от соревнований за допинг
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп. Обложка © Getty Images / Julian Finney
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Так, в августе этого года титулованная спортсменка сдала допинг-пробу во время Открытого чемпионата США, которая была разделена на образцы А и В. По результатам анализа стало известно, что в образце А был найден запрещённый WADA препарат Roxadustat. Теннисистка попросила проверить образец В, о чём впоследствии сильно пожалела, ведь это только подтвердило нарушение правил.
Ранее Лайф рассказывал, что допинг-проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Журналист Лиз в обращении в "Твиттере" ссылается на источник в школе "Самбо-70", где занимается Валиева. При этом официального подтверждения данной информации от РУСАДА или же самой спортсменки не поступало.