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21 октября, 14:18

Россиянам дали советы по уходу за обувью и одеждой из кожзама

Эксперт Драгунова рассказала, как правильно ухаживать за обувью и одеждой из кожзама

Для того чтобы обувь и предметы гардероба из искусственной кожи прослужили долго, следует придерживаться определённых правил по уходу за ними. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова.

"Основная рекомендация по уходу за кожзаменителем, как и в случае с изделиями из других материалов, — старайтесь придерживаться тех инструкций, которые рекомендует производитель. Так, производитель исходит из свойств материи, её возможностей и даёт инструкцию для её максимально долгого срока жизни", — рекомендовала собеседница Лайфа.

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Одежду из эластичного кожзаменителя можно стирать при 30 градусах, но обувь и сумки — нельзя.

Фото © shutterstock

По её словам, уход зависит от типа самого материала. Например, существует одежда из эластичного кожзаменителя, которую производитель разрешает стирать при 30 градусах. Однако отбеливать и сушить её в сушке или на батарее категорически запрещено. Гладить, естественно, тоже. Что касается обуви и сумок из такого материала, то их стирать нельзя.

Если вы не хотите попрощаться с любимой обувью из полиуретана или ПВХ навсегда, не стоит её сушить на батарее. Если натуральная кожа просто задубеет, то искусственный материал растрескается, продолжила эксперт.

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В первую очередь следует придерживаться правил ухода, которые указывает производитель.

Фото © unsplash

Если вы хотите освежить или избавиться от загрязнений на обуви, то можно воспользоваться обычными влажными салфетками. Использовать жёсткие щётки или агрессивные средства и растворители запрещено, резюмировала Драгунова.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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