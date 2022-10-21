Москвичка 20 лет прожила на грани смерти из-за бусины в носу

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) имени Л.И. Свержевского прооперировали 27-летнюю москвичку, которая 20 лет жила с застрявшей в носу бусиной. О беспрецедентном случае сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

"Пациентка не помнит, как инородное тело оказалось в носу, вероятно, это произошло ещё в детстве. Если родители вовремя замечают проблему и сразу обращаются к врачу, то инородное тело в большинстве случаев можно удалить на амбулаторном приёме, и с высокой вероятностью последствий и вреда для здоровья не возникает", — предупредила врач-оториноларинголог Анна Товмасян.

Медикам пришлось провести операцию на носовой перегородке (септопластику). После этого из полости был извлечён ринолит — каменный нарост из солей кальция, который образовался вокруг попавшей в нос бусины или пульки от игрушечного пистолета и стал очагом хронического воспаления.

Девушку выписали из стационара на вторые сутки после операции. В столичном Депздраве добавили, что сейчас пациентка уже может полноценно дышать, а симптомы, мучившие москвичку большую часть жизни, прошли. Но врачи объяснили, что девушка всё это время фактически была на грани смерти. Из-за воспалительного процесса стенки полости носа могли разрушиться, что обернулось бы кровотечением. А в случае продвижения бусинки в дыхательные пути и пищевод пациентка могла лишиться способности глотать и даже дышать.

"Есть опасность продвижения инородного тела вглубь полости, в носоглотку и далее — в дыхательные пути и пищевод, что может привести к затруднению дыхания и глотания вплоть до летального исхода. Поэтому самое лучшее решение в таких случаях — своевременная диагностика и лечение", — заключила Товмасян.