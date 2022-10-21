Глава Пентагона Остин заявил о важности сохранения контактов с РФ на фоне спецоперации

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил о важности сохранения контактов в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.