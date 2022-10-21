Глава Пентагона Остин заявил о важности сохранения контактов с РФ на фоне спецоперации
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил о важности сохранения контактов в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.
"Министр [обороны] Остин подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации в условиях идущей войны против Украины", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный диалог. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ / Пресс-служба Минобороны РФ