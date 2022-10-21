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21 октября, 14:08

Глава Пентагона Остин заявил о важности сохранения контактов с РФ на фоне спецоперации

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил о важности сохранения контактов в условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Министр [обороны] Остин подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации в условиях идущей войны против Украины", — говорится в опубликованном сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный диалог. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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