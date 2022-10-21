Названы 5 отраслей, где ищут сотрудников с зарплатами более 200 000 рублей

В октябре на hh.ru было опубликовано почти 8000 вакансий, где предполагаемая зарплата оказалась выше 260 000 рублей. Руководитель службы исследований компании Мария Игнатова рассказала Лайфу, где сейчас больше всего платят и что нужно сделать, чтобы получать шестизначную зарплату.

Сейчас активнее всего выросло число активных резюме среди работников спортивной сферы, маркетологов и IT-специалистов. Впрочем, увеличение не очень большое — в пределах 1%. Самые же высокие зарплаты — более 260 000 рублей — чаще всего предлагают в сферах IT, строительства, бизнес-консалтинга и высшего менеджмента. Хорошо заработать можно также в сфере транспорта и логистики.

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— Очень сильный дефицит и, соответственно, самая низкая конкуренция за рабочее место (менее трёх человек на место) сейчас в сферах туризма и гостиничного бизнеса, транспорта и логистики, фитнеса, продаж, медицины, строительства, рабочего персонала, добычи сырья. Востребован также и домашний персонал, — рассказала Мария Игнатова.