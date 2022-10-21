Названы 5 отраслей, где ищут сотрудников с зарплатами более 200 000 рублей
Эксперт Мария Игнатова назвала сферы с самими большими зарплатами
В октябре на hh.ru было опубликовано почти 8000 вакансий, где предполагаемая зарплата оказалась выше 260 000 рублей. Руководитель службы исследований компании Мария Игнатова рассказала Лайфу, где сейчас больше всего платят и что нужно сделать, чтобы получать шестизначную зарплату.
Сейчас активнее всего выросло число активных резюме среди работников спортивной сферы, маркетологов и IT-специалистов. Впрочем, увеличение не очень большое — в пределах 1%. Самые же высокие зарплаты — более 260 000 рублей — чаще всего предлагают в сферах IT, строительства, бизнес-консалтинга и высшего менеджмента. Хорошо заработать можно также в сфере транспорта и логистики.
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— Очень сильный дефицит и, соответственно, самая низкая конкуренция за рабочее место (менее трёх человек на место) сейчас в сферах туризма и гостиничного бизнеса, транспорта и логистики, фитнеса, продаж, медицины, строительства, рабочего персонала, добычи сырья. Востребован также и домашний персонал, — рассказала Мария Игнатова.
При этом операционный директор технологической платформы "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец отметил такой тренд: растут зарплаты синих воротничков. Действительно, если взглянуть на объявления о вакансиях, то можно заметить, что крупные компании предлагают зарплату курьерам с автомобилем более 150 000 рублей. Для сравнения, офисные работники могут получать в два раза меньше. Эта цифра выше и средней зарплаты в столице. Так, по данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в первом полугодии составила 120 тысяч рублей.
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