Счёт заблокирован: Как сейчас пропадают деньги при переводах и что нужно сделать, чтобы их вернуть Банки фиксируют рост денежных переводов, в том числе за границу. При этом клиенты сообщают и о проблемах. Почему могут пропасть деньги и как их вернуть? 20 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Подводные камни денежных переводов

Второй месяц подряд крупные банки обращают внимание на увеличение числа денежных переводов. В первую очередь трансграничных. Впрочем, чем больше операций делают клиенты, тем больше жалоб у них появляется.

— Открытие счёта в иностранном банке — одна из самых востребованных услуг у россиян в последние полгода. Однако проблем, с которыми в такой ситуации сталкиваются клиенты, достаточно много. Они не ограничиваются более строгой проверкой со стороны служб безопасности банков в момент принятия решения об открытии счёта. В дальнейшем деньги могут просто заблокировать. И это системная проблема. Разблокировать счёт невозможно без личного посещения банка. Распространённым явлением, например для казахских банков, является приостановление операций по счетам россиянина даже при входящих переводах со своего же счёта в российском банке, — об этом рассказал управляющий партнёр юридической группы "Совет" Владислав Овчинников.

Если перевод прошёл валютный контроль в банке-отправителе, не факт, что он дойдёт до банка-получателя, особенно если мы говорим о переводах через SWIFT. Грешить на западных участников рынка не стоит. У платёжных систем и участников финансового рынка на фоне геоэкономического обострения весьма усложнился комплаенс (соответствие внутренним и внешним требованиям). На его фоне перевод даже нескольких сотен долларов в рублёвом или другом эквиваленте может застрять. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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Главный канал коммуникации по любым проблемам, связанным с денежными переводами, — это банк-отправитель. Многих проблем можно избежать, если ответственно отнестись к его выбору. Стоит доверять только крупным, проверенным банкам. Впрочем, и к выбору банка-корреспондента тоже стоит относиться внимательно. У многих из них может быть плохая репутация в отношении именно денежных переводов. Лучше заранее посмотреть отзывы и понять, услугами каких кредитных организаций лучше не пользоваться.

Причём надо смотреть отзывы о переводах именно в конкретную страну, потому что опыт работы с разными странами у разных банков может отличаться.

Также проблемы могут возникать и в зависимости от суммы перевода. Чем она меньше, тем выше шанс на успех. Бывает так, что небольшие суммы проходят легко, а с более крупными возникают проблемы, так как они попадают в поле зрения службы безопасности банка. Если есть возможность, то лучше делать небольшие переводы и не подряд.

Не будет лишним и написать назначение платежа. Чем проще и понятнее цель перевода, тем выше вероятность, что он пройдёт без проблем.

Что делать, если заблокирован счёт или перевод не прошёл

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Владислав Овчинников рассказал, что разблокировать счёт можно, только лично посетив отделение банка, в котором он был открыт. Ни удалённое общение с менеджерами, ни посещение банка уполномоченным лицом с доверенностью проблему не решают.

— В большинстве случаев, блокируя счета, банк действует в пределах своих полномочий. Они предусмотрены правилами банковского обслуживания и договорами на обслуживание банковского счёта. При этом отказ от общения с лицом, представляющим интересы владельца счёта на основании корректно оформленной и заверенной доверенности, не всегда правомерен. Однако на практике решить проблему с зависшими на иностранном счёте деньгами гораздо проще, согласившись на условия кредитной организации. Оспорить действия в иностранной юрисдикции достаточно сложно, — добавил Владислав Овчинников.

Андрей Лобода отметил, что только при подаче заявления банк начнёт искать пропавший платёж, делая запрос в банк-получатель. Если повезёт, то в течение одного дня вопрос могут прояснить.

— Всё-таки в данном случае мяч на стороне банков. Им придётся сейчас повысить уровень клиентской поддержки и эффективность работы каналов при переводе денег частных лиц за рубеж. На фоне сбоев клиенты будут обращаться к другим электронным сервисам. Причём внебанковским, — добавил Андрей Лобода.

Фото © Shutterstock Пропадали ли у вас деньги при переводе? 0 Да, вернуть не удалось Да, но удалось вернуть Нет, все переводы проходили без проблем Нет, я не делаю денежных переводов

Авторы Нина Важдаева