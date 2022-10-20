Тысячи немцев сбежали в Данию: От каких проблем уезжают жители Германии Энергетический кризис и падение уровня жизни в странах ЕС заставляет европейцев менять свои привычки и экономить. В результате многие принимают решение покинуть родную страну. 20 октября, 13:24 Обложка © Getty Images / Carsten Rehder / picture alliance

Проблемы с энергетикой и общий экономический кризис подорвали благосостояние жителей даже такой богатой европейской страны, как Германия. Немцы регулярно выступают с акциями протеста против падения уровня жизни, но правительство к ним не прислушивается. В результате каждый выживает как может. Многие в поисках лучшей жизни решили покинуть страну.

Датский новостной портал nyheder.tv2.dk опубликовал резонансный материал, в котором рассказывается о новых миграционных реалиях стран Евросоюза. Оказалось, что теперь немцы "выстраиваются в очередь, чтобы купить дом и переехать в Южную Ютландию". Жители Северной Германии всё чаще перебираются в Данию.

С точки зрения переселенцев, Южная Ютландия дешева, спокойна, здесь хорошая природа. Местные риелторы уже отметили, что почти в каждой второй сделке покупателями дома выступают иммигранты из Германии. Этому есть весьма весомое объяснение. Цена дома здесь примерно в три раза дешевле, чем в Германии.

Привлекает их не только низкая стоимость жилья, но и более высокое качество жизни. Например, по сравнению с Германией датский интернет работает быстро и стабильно. Это позволяет многим жителям небольших посёлков без проблем работать из дома. К тому же и зарплаты в Дании выше.

В этом году решение переехать в Южную Ютландию приняли тысячи граждан Германии. За первые девять месяцев только в муниципалитете Тённер проживало 252 немца. Это уже больше, чем за последние три года вместе взятые, сообщили в муниципалитете.

Мэр Тённера Йорген Попп Петерсен очень рад приезду немцев. Это помогает стабилизировать численность населения, ведь много лет подряд число жителей муниципалитета только сокращалось. Кстати, мэр отметил, что за последние полгода здесь появились выходцы не только из северных регионов Германии. Приехали также люди из Баварии и даже из Берлина.

— В Германии вы работаете 40 часов в неделю. Здесь у меня 36 часов в неделю. И у меня больше денег. В Германии всё так дорого. Там всё растёт, кроме зарплаты, — рассказал один из переселенцев.

Фото © Shutterstock На ваш взгляд, усилятся ли миграционные процессы между европейскими странами в ближайшее время? 0 Да, люди будут активнее переезжать в другие страны ЕС Да, люди будут уезжать из ЕС Нет, миграция будет сокращаться Нет, всё останется как есть

Авторы Нина Важдаева