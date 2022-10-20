Усиливаются волнения на рынках: Откуда пора забирать сбережения и как спасти деньги Геополитическая обстановка обостряется, в России усиливаются меры контроля за безопасностью. Эта ситуация влияет на рынки. Где сейчас опасно держать деньги и как защитить сбережения? 19 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Кому угрожает дефолт

На этой неделе экономисты не раз говорили о том, что некоторые компании могут столкнуться с дефолтом. Их может быть несколько десятков. При этом дефолт непременно скажется и на ценных бумагах этих компаний. Впрочем, мнения финансистов расходятся.

Тут надо отметить, что в последнее время физических лиц сильно ограничивают в покупке ценных бумаг зарубежных компаний. Так, неквалифицированные инвесторы с 1 октября 2022 года не могут покупать через российских брокеров иностранные ценные бумаги, которые выпущены эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле станет больше 15%. С 1 ноября лимит снизится до 10% портфеля, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 года покупка иностранных бумаг для простых физических лиц будет полностью запрещена. Такое решение принял Банк России.

В то же время финансисты рекомендуют относиться к иностранным бумагам с большой осторожностью. Именно там сейчас высок шанс потерять деньги.

— Рынки ждут потрясения. Ставки будут повышены значительно выше ожиданий. Некоторые эксперты пророчат до 9% ставку ФРС. В этом случае рынок ждёт лавина дефолтов как корпораций, так и государств. С рынка акций "смоет" многие компании, особенно технологического сектора, которые привыкли расти на "бесплатных" деньгах, — считает Фёдор Наумов из команды аналитиков PFL Advisors.

По его мнению, в таком случае на рынке акций и облигаций и других биржевых инструментов надо оставаться только трейдерам, кто умеет зарабатывать на биржах каждый день. Всем остальным инвесторам нужно выводить деньги с биржи и присматриваться к облигациям после повышения ставок до привлекательных уровней. И только когда пройдёт волна дефолтов и крахов рынков, можно задумываться об акциях.

Ход торгов на Московской бирже. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" считает, что на российском фондовом рынке пока нет поводов для крупных обвалов. Риски массовых дефолтов пока не очень актуальны. В большинстве крупных эмитентов ситуация стабильна.

Валюта, акции или золото: Куда вложить сбережения

По словам Василия Карпунина, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная. Он не исключает умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе, но вряд ли стоит рассчитывать на масштабную девальвацию, учитывая текущий торговый и платёжные балансы.

— Металлы и так сильно упали на опасениях замедления темпов роста мировой экономики. Большая часть снижения уже может быть позади. Это касается и чёрной, и цветной металлургии, — добавил Василий Карпунин.

По его словам, проще всего потерять деньги там, где есть лишние "плечи" и маржинальные обязательства, например при открытии избыточных позиций на срочном рынке.

В рублёвой зоне защитными инструментами аналитик называет ОФЗ-ПК, у которых купоны привязаны к рыночным процентным ставкам, и ОФЗ-ИН, где номинал растёт вместе с инфляцией в России.

— Часто защитным инструментом называют золото, но в последние полтора года оно не оправдывает ожидания инвесторов. Цена в долларах снижается. К тому же сейчас идёт цикл повышения уровня процентных ставок в развитых экономиках, чтобы справиться с инфляцией, а это исторически негативный фон для драгметаллов, — добавил Василий Карпунин.

Стоит ли переводить деньги в наличные

Сейчас очень много прогнозов о том, что мир вступит в очередную сильную рецессию уже в следующем году. Причины — рост инфляции в развитых странах, повышение ставок центральными банками, рост стоимости энергоносителей, продуктов питания, различного сырья. На этом фоне многие известные инвесторы выходят в кеш, обналичивают свои средства и вкладываются в средства производства, в реальные активы (сельхозземли, производство продуктов и товаров первой необходимости).

— Стоит присмотреться к такому поведению людей, которые всю жизнь занимаются инвестированием. В рецессию главной задачей становится как можно меньше потерять, а заработать можно на том, что людям нужно всегда (тепло, свет, вода, питание). Поэтому для защиты накоплений лучше выбирать драгметаллы и валюты (какие доступны к покупке), а для сохранения устойчивости финансового состояния семьи — вкладываться в реальные активы (готовый бизнес, производство самого необходимого). Даже покупка домика в деревне может оказаться удачным вложением для тех, кто готов заниматься самообеспечением семьи в условиях мощного кризиса со всеми его проявлениями (падение доходов, рост цен, появление дефицита и т.д.), — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

В последние месяцы весьма популярно частное инвестирование в производство, однако для новичков оно будет достаточно сложным, так как требует определённых знаний по этой теме. Поэтому традиционными способами для граждан остаются драгметаллы и недвижимость. Они всегда были востребованы. Если рассматривать недвижимость в качестве инструмента сбережения финансов, то сейчас на рынке достаточно интересных предложений. Опасаясь охлаждения спроса, банки и девелоперы предлагают акции и специальные предложения, а также льготную ипотеку, что повышает интерес к высоколиквидной первичной недвижимости. Таким образом, это направление становится достаточно эффективным и малорисковым способом сохранить деньги. Так оценил ситуацию первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

— Рецессионная фаза циклического кризиса, настойчиво барабанящего в двери мировой экономики, — это худшее время для инвестиций в рисковые активы. Оно сопровождается дефляционным шоком, то есть сильным падением цен на большинство активов. Даже защитное золото в этот период, как правило, дешевеет в твёрдых валютах на 15–20%, что уж говорить про менее надёжные вложения. А вот самым востребованным активом являются деньги, желательно в корзине твёрдых и не очень твёрдых валют вроде доллара США, евро, юаня и того же золота. То есть главная задача на этом этапе — сохранить как можно больше средств при обвале рынков и снижении курса рубля, для того чтобы на депрессионном этапе циклического кризиса приобрести подешевевшие рисковые активы. Рецессионная фаза закончится примерно в конце этого года, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

По его словам, оставшаяся часть октября, ноябрь и декабрь могут стать самыми опасными и острыми для акций, криптовалют, долгосрочных облигаций и прочих рисковых активов. В этот период корзина из уже указанных инструментов — доллары США, евро, юани, рубли и "рублёвое" золото (физическое золото, ОМС) в равных долях — может стать лучшей защитой от волнений на финансовых рынках.

Фото © ТАСС / Сергей Коньков Какие активы вы считаете самыми надёжными? 0 Наличные деньги Недвижимость Ценные бумаги Драгоценные металлы

Авторы Нина Важдаева