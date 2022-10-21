Итальянец так спешил на матч любимой футбольной команды, что защитил диплом прямо на АЗС

46-летний житель итальянского города Бари Массимо Витти защитил университетский диплом прямо на автомобильной заправке, и у него на это была достаточно необычная причина. Подробности истории сообщает издание il Resto del Carlino .

Оказалось, что Витти очень сильно спешил из Рима в Парму на матч своего любимого футбольного клуба "Бари". Тем не менее защиту диплома это никак не отменяло, а потому итальянцу пришлось находить необычный выход из ситуации. В районе города Болонья он остановился на местной заправке, где при помощи ноутбука защитил работу дистанционно. Морально его поддерживали друзья-фанаты, которые после защиты приветствовали Витти аплодисментами.