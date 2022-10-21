Итальянец так спешил на матч любимой футбольной команды, что защитил диплом прямо на АЗС
Житель Италии защитил диплом на АЗС, когда спешил на матч любимой команды
46-летний житель итальянского города Бари Массимо Витти защитил университетский диплом прямо на автомобильной заправке, и у него на это была достаточно необычная причина. Подробности истории сообщает издание il Resto del Carlino.
Оказалось, что Витти очень сильно спешил из Рима в Парму на матч своего любимого футбольного клуба "Бари". Тем не менее защиту диплома это никак не отменяло, а потому итальянцу пришлось находить необычный выход из ситуации. В районе города Болонья он остановился на местной заправке, где при помощи ноутбука защитил работу дистанционно. Морально его поддерживали друзья-фанаты, которые после защиты приветствовали Витти аплодисментами.
Увы, но порадовать преданного болельщика футболисты "Бари" не смогли. Команда Мишеля Миньяни уступила "Парме" со счётом 0:1 в матче Кубка Италии.
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