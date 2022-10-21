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21 октября, 13:58

Песков: Разговора Путина и Байдена нет в планах после общения Шойгу и Остина

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет в планах после телефонного диалога главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. В повестке нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный диалог. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

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Kremlin.ru, Getty Images / Win McNamee

Артур Белкин

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