Песков: Разговора Путина и Байдена нет в планах после общения Шойгу и Остина

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет в планах после телефонного диалога главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.