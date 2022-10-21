Песков: Разговора Путина и Байдена нет в планах после общения Шойгу и Остина
Разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет в планах после телефонного диалога главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. В повестке нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный диалог. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
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