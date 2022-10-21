НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 14:00

Стоматолог объяснил, как защитить детские зубы от разрушения эмали и кариеса

Стоматолог Климов рассказал, как защитить детские зубы от разрушения эмали и кариеса

Главный детский стоматолог Минздрава России, декан стоматологического факультета СПБГПМУ Андрей Климов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как защитить зубы детей от разрушения эмали и кариеса.

Главное — привить ребёнку навык регулярно чистить зубы и полоскать полость рта после каждого приёма пищи. Эти процедуры не дадут кариесу развиваться. Сам процесс чистки тоже очень важен, главное — делать это тщательно, не забывая про межзубные промежутки. Также можно научить ваше чадо пользоваться стоматологической нитью для более эффективной профилактики.

Конечно, стоит ограничить приём сладкого и газированных напитков, так как такая пища приводит к размножению вредных бактерий.

Названы три злостных врага для зубных пломб

Названы три злостных врага для зубных пломб

Ранее Лайф рассказывал, как получить налоговый вычет за услуги стоматолога. Часть суммы, потраченной на лечение зубов, можно вернуть. Во-первых, для этого необходимо быть налоговым резидентом России, то есть находиться в стране не менее 183 календарных дней за прошедшие 12 месяцев. Во-вторых, следует выплатить тот самый НДФЛ в год, когда проходило лечение у стоматолога. Подробную инструкцию читайте здесь.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров