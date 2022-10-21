Стоматолог объяснил, как защитить детские зубы от разрушения эмали и кариеса
Стоматолог Климов рассказал, как защитить детские зубы от разрушения эмали и кариеса
Главный детский стоматолог Минздрава России, декан стоматологического факультета СПБГПМУ Андрей Климов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как защитить зубы детей от разрушения эмали и кариеса.
Главное — привить ребёнку навык регулярно чистить зубы и полоскать полость рта после каждого приёма пищи. Эти процедуры не дадут кариесу развиваться. Сам процесс чистки тоже очень важен, главное — делать это тщательно, не забывая про межзубные промежутки. Также можно научить ваше чадо пользоваться стоматологической нитью для более эффективной профилактики.
Конечно, стоит ограничить приём сладкого и газированных напитков, так как такая пища приводит к размножению вредных бактерий.
Ранее Лайф рассказывал, как получить налоговый вычет за услуги стоматолога. Часть суммы, потраченной на лечение зубов, можно вернуть. Во-первых, для этого необходимо быть налоговым резидентом России, то есть находиться в стране не менее 183 календарных дней за прошедшие 12 месяцев. Во-вторых, следует выплатить тот самый НДФЛ в год, когда проходило лечение у стоматолога. Подробную инструкцию читайте здесь.
Shutterstock