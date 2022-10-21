Стоматолог объяснил, как защитить детские зубы от разрушения эмали и кариеса

Главный детский стоматолог Минздрава России, декан стоматологического факультета СПБГПМУ Андрей Климов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как защитить зубы детей от разрушения эмали и кариеса.

Главное — привить ребёнку навык регулярно чистить зубы и полоскать полость рта после каждого приёма пищи. Эти процедуры не дадут кариесу развиваться. Сам процесс чистки тоже очень важен, главное — делать это тщательно, не забывая про межзубные промежутки. Также можно научить ваше чадо пользоваться стоматологической нитью для более эффективной профилактики.

Конечно, стоит ограничить приём сладкого и газированных напитков, так как такая пища приводит к размножению вредных бактерий.