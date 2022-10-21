Врач рассказал, может ли ребёнок начать заикаться, испугавшись собаки

Ребёнок не начнёт заикаться при сильном испуге, если у него с рождения нет физиологических изменений в мозге, способствующих недугу. Об этом РИАМО рассказал врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ "Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ" Иван Орлов.

"За заикание отвечает головной мозг. Предположительно, в этом задействованы подкорковые структуры, которые регулируют тонус мышц. Изменения в этих структурах могут вызывать проблемы с речью. А причин у таких изменений может быть две. Первая — это генетическая предрасположенность. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться и потомкам", — пояснил он.

Ко второй причине медик отнёс изменения в мозге, который возникают у ребёнка ещё в утробе матери. Например, стресс, тяжёлые токсикозы, болезни, перенсённые матерью, сказываются на процессе развития плода. При этом речевому нарушению часто сопутствует и задержка интеллектуального развития.

По словам Орлова, заикание проявляет себя в 90% случаев в возрасте от двух до пяти лет. Врач подчеркнул, что детский мозг достаточно гибкий и может постепенно сам решить эту проблему. Однако предрасположенность остаётся, и человек может снова начать заикаться, попав в стрессовую ситуацию или просто услышав громкий и внезапный лай собаки.

"Например, случился сильный стресс: ребёнка напугала собака — и после этого он может начать заикаться. Но это случается только тогда, когда уже имеются физиологические изменения в мозге, которые и являются причиной заикания. Если таких изменений нет, то оно не появится", — констатировал доктор.

Он подчеркнул, что заикание могут вылечить только специалисты. Кроме того, часто недуг сопровождают невротические проблемы. В юности у человека нередко появляется страх публичных выступлений, неуверенность в себе, боязнь общения. Тогда заикание превращается в логоневроз. Однако и в этой ситуации болезнь поддаётся лечению.