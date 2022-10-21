"Захотят меня увидеть, — пожалуйста": Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил решение об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины. Он не увидел никакой проблемы и даже пригласил сотрудников СБУ посетить республику. Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

"А чего меня объявлять? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть, — пожалуйста", — сказал он в ходе посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.

Лукашенко также добавил, что на этой неделе СБУ уже отправляла запрос на встречу с белорусскими коллегами, на что получила согласие. По его словам, обсуждение самых важных вопросов всегда происходит не публично, однако он не видит ничего такого, чтобы озвучить некоторые темы.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. <...> Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", — подчеркнул президент.

Стоит отметить, что сама СБУ уже опровергла сообщения о том, что Лукашенко объявили в розыск на Украине.