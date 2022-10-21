США пригрозили турецким бизнесменам санкциями за ведение дел с Россией

Прибывшая в Турцию делегация Правительства США предупредила местных предпринимателей о возможном введении против них санкций из-за ведения торговли с Россией. Об этом сообщает издание Dünya со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что рост торговли между Россией и Турцией возмутил Запад, особенно на фоне усилившихся санкций со стороны США и ЕС. Ещё летом этого года неправительственные американские организации присылали письма, в которых подчёркивали своё недовольство. Теперь же делегация из Вашингтона прибыла в Турцию специально для того, чтобы обсудить имеющиеся вопросы.

"Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции", — говорится в тексте статьи.

Уже сейчас в отношении турецких грузовиков применяются нетарифные барьеры, которые могут замедлить товарооборот между странами. Тем не менее открытие параллельного импорта привело к резкому росту представительств российских компаний в Турции: за восемь месяцев их количество выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики также наблюдают и существенное увеличение экспорта из Турции в Россию, который вырос на 43%.