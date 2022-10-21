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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 15:14
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Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней

Премьер Шмыгаль: На Украине за 10 дней повреждено более 400 объектов инфраструктуры

На Украине в результате воздушных ударов за последние десять дней повреждено свыше 400 объектов инфраструктуры в 16 регионах, в их числе — десятки энергетических. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, добавив, что в этот период фиксируются и постоянные кибератаки.

"С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов... Несмотря на то что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остаётся тяжёлой, но контролируемой", — сказал глава кабмина.

Украинский премьер также не забыл упомянуть, что западные союзники оказывают Незалежной помощь, в том числе материальную. Так, например, только США и Нидерланды выделили Киеву почти 130 миллионов долларов для восстановления разрушений, а Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области.

Российские военные нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Российские военные нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетики Украины

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Николь Вербер
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