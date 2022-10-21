Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней

На Украине в результате воздушных ударов за последние десять дней повреждено свыше 400 объектов инфраструктуры в 16 регионах, в их числе — десятки энергетических. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, добавив, что в этот период фиксируются и постоянные кибератаки.

"С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых — десятки энергетических объектов... Несмотря на то что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остаётся тяжёлой, но контролируемой", — сказал глава кабмина.

Украинский премьер также не забыл упомянуть, что западные союзники оказывают Незалежной помощь, в том числе материальную. Так, например, только США и Нидерланды выделили Киеву почти 130 миллионов долларов для восстановления разрушений, а Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области.