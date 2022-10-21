Нехаммер призвал ЕС следовать закону в вопросе передачи российских активов Украине

Выносить решение о передаче замороженных российских активов Украине должен суд, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он напомнил во время беседы с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе, что Европа обязана следовать закону.

"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело — конфискация, а другое — применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. <...> В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", — подчеркнул канцлер.

Нехаммер акцентировал недопустимость отступления от этих принципов, "даже когда агрессор нарушает законы". Для использования активов России "нужен понятный юридический процесс. Лучше всего, если это будет решение суда, который разрешит так поступить", сказал Нехаммер. Это позволит лицам, чьи средства были заморожены, также участвовать в процессе.