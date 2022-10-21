Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов
WP: Изъятые из поместья Трампа секретные документы касались Китая и Ирана
Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Alex Wong
Секретные документы, которые ФБР изъяло в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, касались Китая и Ирана. Об этом пишет The Washington Post.
По данным источников издания, в одном из них описывалась разведывательная работа в отношении Китая, в другом — ракетная программа Ирана. Имеющаяся в документах информация может пролить свет на методы работы США в разных странах мира и может поставить под угрозу тех, кто помогает американской разведке. Не исключено, что публикация данных может привести к дальнейшей мести стран, которые фигурируют в документах бывшего главы Белого дома.
Как сообщал Лайф, 9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times писала, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.