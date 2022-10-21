НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 17:47

Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

WP: Изъятые из поместья Трампа секретные документы касались Китая и Ирана

<p>Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Alex Wong</p>

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Alex Wong

Секретные документы, которые ФБР изъяло в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, касались Китая и Ирана. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источников издания, в одном из них описывалась разведывательная работа в отношении Китая, в другом — ракетная программа Ирана. Имеющаяся в документах информация может пролить свет на методы работы США в разных странах мира и может поставить под угрозу тех, кто помогает американской разведке. Не исключено, что публикация данных может привести к дальнейшей мести стран, которые фигурируют в документах бывшего главы Белого дома.

У Трампа нашли документ о ядерном оружии другой страны

У Трампа нашли документ о ядерном оружии другой страны

Как сообщал Лайф, 9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший американский президент усмотрел в этом связь с его возможным участием в избирательной кампании 2024 года. Газета The New York Times писала, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров