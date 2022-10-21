Стало известно содержание изъятых из поместья Трампа секретных документов

Секретные документы, которые ФБР изъяло в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, касались Китая и Ирана. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источников издания, в одном из них описывалась разведывательная работа в отношении Китая, в другом — ракетная программа Ирана. Имеющаяся в документах информация может пролить свет на методы работы США в разных странах мира и может поставить под угрозу тех, кто помогает американской разведке. Не исключено, что публикация данных может привести к дальнейшей мести стран, которые фигурируют в документах бывшего главы Белого дома.