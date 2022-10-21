Белгородский губернатор Гладков объявил о ряде новых мер из-за участившихся обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что по итогам заседания Оперативного штаба был принят ряд решений по обеспечению безопасности в регионе.

Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородской области усилят охрану особо важных объектов. Видео © t.me / Настоящий Гладков

"Усиливаем меры по охране объектов энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства и других особо важных объектов. Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены ещё на одну неделю. По окончании каникул до 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода и Яковлевского городского округа будет продолжено дистанционное обучение. В детских садах этих 11 муниципальных образований будут работать дежурные группы", — отметил Гладков.

Вузам региона до 1 декабря рекомендовано перейти на дистанционное обучение с предоставлением возможности студентам покидать территорию области. Собственникам предприятий на приграничных территориях и в Белгороде оперштаб рекомендует утвердить гибкие графики работы и также рассмотреть возможность удалённой занятости.

"Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворён. Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно", — также отметил глава региона.

Заседания оперштаба планируются каждые две недели, однако в случае изменения ситуации могут быть проведены внеочередные заседания. Гладков заявил, что надеется на качественное выполнение поставленных задач.