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21 октября, 17:14
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Противотанковая ракета с полигона Алабино попала в машину в Новой Москве

Mash: Противотанковая ракета упала в СНТ "Зверево" в Новой Москве

<p>Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/39278" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me/breakingmash</a></p>

Обложка © T.me/breakingmash

На территории СНТ "Зверево" в районе Троицка (Новая Москва) обнаружили хвостовую часть противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) "Корнет", которая прилетела туда с полигона Алабино, сообщает Mash.

Фото © T.me/breakingmash

Фото © T.me/breakingmash

Фото © T.me/breakingmash

Фото © T.me/breakingmash

По данным источника, полигон находится в четырёх километрах от СНТ. В результате инцидента обошлось без пострадавших, повреждения получили бампер и пороги припаркованного на улице автомобиля "Киа-Рио". По словам местных жителей, сначала они услышали свист, а после — громкий взрыв. По двору раскидало железо от снаряда.

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Артур Белкин

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