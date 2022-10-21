Противотанковая ракета с полигона Алабино попала в машину в Новой Москве

На территории СНТ "Зверево" в районе Троицка (Новая Москва) обнаружили хвостовую часть противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) "Корнет", которая прилетела туда с полигона Алабино, сообщает Mash .

По данным источника, полигон находится в четырёх километрах от СНТ. В результате инцидента обошлось без пострадавших, повреждения получили бампер и пороги припаркованного на улице автомобиля "Киа-Рио". По словам местных жителей, сначала они услышали свист, а после — громкий взрыв. По двору раскидало железо от снаряда.