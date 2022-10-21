НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 15:00
3300

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области

<p>Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/vvgladkov/1037" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Вячеслава Гладкова</a></p>

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд Вооружённых сил Украины попал в здание промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошёл пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет её в больницу", — написал он в телеграм-канале.

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На месте происшествия работают оперативные службы.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сельхозпредприятия со стороны Украины

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сельхозпредприятия со стороны Украины

А 19 октября город Шебекино Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, в результате пострадало три человека.


Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров