Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области
Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Снаряд Вооружённых сил Украины попал в здание промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошёл пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет её в больницу", — написал он в телеграм-канале.
Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
На месте происшествия работают оперативные службы.
А 19 октября город Шебекино Белгородской области попал под сильный обстрел ВСУ, удары пришлись по торговому центру и ФОК, в результате пострадало три человека.