Снаряд Вооружённых сил Украины попал в здание промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошёл пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет её в больницу", — написал он в телеграм-канале.

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова