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21 октября, 14:49

"Росатом": США заблокировали участие российской делегации в конференции МАГАТЭ

США не выдали визы представителям руководства "Росатома" и "Ростехнадзора" для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Там также напомнили, что запросы на получение американских виз для представителей руководства "Росатома" и Ростехнадзора были заблаговременно переданы в установленном порядке. Но пока что визу не получил ни один из членов российской делегации.

"Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую [она] обязалась провести на территории США", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое отношение воспринято сотрудниками госкорпорации как "проявление неуважения со стороны США к МАГАТЭ — центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии".

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При этом совсем недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет ещё раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, и подчеркнул: для результата необходимо продолжить работу.

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Ирина Фальке

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