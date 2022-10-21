"Росатом": США заблокировали участие российской делегации в конференции МАГАТЭ

США не выдали визы представителям руководства "Росатома" и "Ростехнадзора" для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Там также напомнили, что запросы на получение американских виз для представителей руководства "Росатома" и Ростехнадзора были заблаговременно переданы в установленном порядке. Но пока что визу не получил ни один из членов российской делегации.

"Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую [она] обязалась провести на территории США", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое отношение воспринято сотрудниками госкорпорации как "проявление неуважения со стороны США к МАГАТЭ — центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии".