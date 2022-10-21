Директор "Ленкома" раскрыл версию прокурора о смертельном ДТП с участием актрисы Большовой

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что актриса Анна Большова не виновата в смертельном ДТП в Калужской области. По версии правоохранителей, ей под колёса упала пьяная женщина, заметить которую на просёлочной дороге в полной темноте было просто невозможно.

"Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня [Большова] не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Её машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5–10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колёса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила", — поделился Варшавер с kp.ru.