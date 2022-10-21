Директор "Ленкома" раскрыл версию прокурора о смертельном ДТП с участием актрисы Большовой
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что актриса Анна Большова не виновата в смертельном ДТП в Калужской области. По версии правоохранителей, ей под колёса упала пьяная женщина, заметить которую на просёлочной дороге в полной темноте было просто невозможно.
"Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня [Большова] не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Её машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5–10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колёса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила", — поделился Варшавер с kp.ru.
По его словам, следователи также опровергли версию, что пострадавшая была уже мертва в момент ДТП, так как её якобы до смерти избил супруг и выбросил из машины. Семейный скандал действительно был, пояснил Варшавер. Из-за этого женщина сильно напилась и в таком состоянии шла по дороге, пока не упала под автомобиль Большовой. По словам директора театра, актриса очень переживает, но продолжает участвовать в спектаклях.
Напомним, звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали Олеся С., у неё осталось двое маленьких детей. По версии местных жителей, женщина могла быть уже мертва в момент наезда, так как она поссорилась с мужем, который избил её и якобы выбросил из машины.
ТАСС / Михаил Джапаридзе