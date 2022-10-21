Американке пришлось сбросить с себя всю одежду на взвешивании перед боем UFC 280

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кэтлин Чукагян не смогла уложиться в рамки дозволенного веса на взвешивании перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280.

Церемония прошла сегодня в Абу-Даби (ОАЭ). Чукагян вынесли ширму, за которой она сняла спортивное бельё в попытке занизить цифры на весах, однако даже это её не спасло. Несмотря на строгую диету, которой придерживаются все спортсмены перед боем, она превысила лимит в 52,2 килограмма почти на 700 граммов.

Турнир UFC 280 состоится 22 октября на "Этихад-арене". Согласно расписанию, Чукагян выйдет на ринг с Манон Фиорот из Франции. Причём бой должен был пройти в наилегчайшей весовой категории, однако из-за новых обстоятельств теперь состоится в промежуточном весе. Кроме того, поправившаяся спортсменка также заплатит штраф — 20% от гонорара.