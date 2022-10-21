Макрон обвинил США в двойных стандартах за продажу газа европейцам втридорога
Президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился тем, что США устанавливают европейцам цены на газ в три-четыре раза больше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
"Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты", — сказал президент Франции.
Ранее Макрон сообщил, что если население Франции мобилизуется и снизит энергопотребление на 10%, то страна сможет пережить зиму даже при самых худших сценариях. Причём это будет возможно даже в случае полного отсутствия поставок российского газа, отметил президент.
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ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET