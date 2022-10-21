Стало известно о космических суммах, которые Слепаков получал в РФ за шутливые песенки
Семён Слепаков получал в России по два миллиона рублей в день за шутливые песни
Семён Слепаков. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Российский юморист Семён Слепаков, который весной этого года перебрался в Израиль, теперь вынужден значительно убавить запросы. Как узнала редакция kp.ru, в России за рекламу артист брал огромные деньги, которые ему вряд ли заплатят где-нибудь ещё.
О том, что сбежавший Слепаков зарабатывал космические деньги в России, на днях рассказал актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров. По его словам, каждый год в качестве лица популярного федерального канала шоумен получал 120 миллионов рублей, по 10 миллионов в месяц.
К тому же это далеко не единственный источник заработка юмориста. Как пишет kp.ru, в 2016 году Слепаков участвовал в рекламной кампании одного известного банка, соответствующий лот редакция нашла в документах базы госзакупок. Юморист должен был за неделю написать музыку и стихи про банк, сняться в рекламе и фотосессии. Вознаграждение юмориста за такую работу составило почти 16 миллионов рублей, более двух миллионов в день.
Примечательно, что в договоре также был прописан запрет на использование нецензурных слов, непристойных и оскорбительных выражений, в том числе в отношении пола, возраста, национальности, профессии, флага и гимна Российской Федерации.
Как уже писал Лайф, уроженец Пятигорска покинул Россию в марте этого года, перебравшись в Израиль. По некоторой информации, артист давно является участником Еврейского конгресса. К тому же он сам не раз делился восторженными впечатлениями от поездок в эту страну и периодически появлялся на мероприятиях, посвящённых еврейским праздникам.