Украина ввела специальные ID-карты для возвращающихся из России граждан
Украинские власти объявили о введении для своих граждан специального удостоверения, с которым они смогут вернуться на Украину с территории России. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Правительство запускает документ–удостоверение личности на возвращение на Украину", — написал он в Telegram.
Это удостоверение могут получить члены семей всех украинцев, которых, по словам Шмыгаля, "депортировали" в Россию. Для этого они должны будут обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции.
Ранее Лайф писал, что Киев ввёл санкции против живущих в России украинских певиц. Санкции наложены на них на пять лет и включают 15 ограничительных мер, в том числе — блокирование активов на территории Украины.
Shutterstock