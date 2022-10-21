Украина ввела специальные ID-карты для возвращающихся из России граждан

Украинские власти объявили о введении для своих граждан специального удостоверения, с которым они смогут вернуться на Украину с территории России. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство запускает документ–удостоверение личности на возвращение на Украину", — написал он в Telegram.

Это удостоверение могут получить члены семей всех украинцев, которых, по словам Шмыгаля, "депортировали" в Россию. Для этого они должны будут обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции.