Аксёнов предсказал Украине исчезновение в ответ на выпад о русском языке
Глава Крыма отреагировал на заявление Данилова об исчезновении русского языка с территории Украины
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что исчезнет не русский язык, а Украина. Так он отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексея Данилова, назвавшего лишь английский и украинский языки обязательными к изучению.
"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал своё достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлёбку", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды, который должен полностью исчезнуть с территории Незалежной. Он подчеркнул, что английский и украинский являются обязательными для изучения. Данилов заявил также, что украинский государственный телеканал "FreeДом" ("Фридом") откажется от вещания на русском в пользу английского.
ТАСС / Михаил Метцель