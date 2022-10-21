Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что исчезнет не русский язык, а Украина. Так он отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексея Данилова, назвавшего лишь английский и украинский языки обязательными к изучению.

"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который продал своё достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлёбку", — написал Аксёнов в телеграм-канале.