Секретарь СНБО заявил, что русский язык должен исчезнуть с Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды и заявил, что он должен полностью исчезнуть с территории Незалежной.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения", — сказал он в эфире украинского ток-шоу "Говорит великий Львов".

Данилов также подчеркнул, что английский и украинский являются обязательными для изучения, а вот "эти российские нарративы о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами" очень опасны для страны.

"Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своём русском языке", — сказал политик.