Секретарь СНБО заявил, что русский язык должен исчезнуть с Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды и заявил, что он должен полностью исчезнуть с территории Незалежной.
"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения", — сказал он в эфире украинского ток-шоу "Говорит великий Львов".
Данилов также подчеркнул, что английский и украинский являются обязательными для изучения, а вот "эти российские нарративы о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами" очень опасны для страны.
"Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своём русском языке", — сказал политик.
При этом ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа про украинский язык, напомнил, что считает неправомерными штрафы за прослушивание украинской музыки. Глава государства добавил, что "у нас в России около трёх миллионов граждан — украинцы" и вопрос о запрете их языка и культуры даже не обсуждается.
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ТАСС / Christophe Gateau / dpa