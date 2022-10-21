Российские магазины перестали продавать косметику Lamel из-за постов о теракте в Крыму

Крупные торговые сети прекратили сотрудничество с косметическим брендом Lamel после публикаций компании в поддержку теракта на Крымском мосту.

Как уточняется, Минпромторг направил письмо с уведомлением о том, что бренд поддержал проведение террористических мероприятий в России, после чего отечественные магазины отказались распространять его косметику. Так, данное решение приняли Ozon, Wildberries, Lamоda, "Рив Гош", "Иль де Ботэ", "Золотое яблоко", "Л’Этуаль" и другие. Они постепенно удаляют карточки товаров с данным брендом со своих сайтов и приложений.

"Письмом Минпромторга России от 13.10.2022 <…> в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в РФ", — приводит ТАСС текст документа.