На Западе приходят к мысли, что украинский кризис приводит к большим издержкам, а в Киеве начинают понимать свою несостоятельность. Об этом РИА ФАН рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя выпад главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в адрес западных партнёров, призывающих к мирным переговорам с Россией.

Он назвал три важных момента в контексте украинского вопроса. Первый — западные страны поняли, что терпят убытки из-за Украины. Так, европейцам приходится привыкать к ухудшению качества жизни, росту цен, а в США разворачивается предвыборная кампания и все проблемы оказались не ко двору.

"В мире есть понимание того, что этот конфликт, скорее всего, изматывает глобальную систему, которая на сегодняшний день должна готовиться к тому, чтобы встретить очень серьёзные потрясения надвигающегося мирового экономического кризиса. От самых высоких аналитических выкладок до бытовых рассуждений — везде просматривается эта тематика", — пояснил эксперт.

Второй момент — Запад не может бесконечно поставлять оружие Киеву, запасы отчасти исчерпали себя. Поэтому там задумались, что хорошо бы заморозить конфликт или сбить высокую активность боёв. А в-третьих, представители украинской власти начали догадываться, что являются марионетками. "Безысходность уже на лице у всех пронацистских управленцев", — заключил Кошкин.