Меньше секса и больше роботов: Футуролог предсказал будущее Земли

Уже в ближайшем будущем население Земли может столкнуться с серьёзными изменениями в демографии планеты, а на замену человеческому ресурсу придут роботы, тогда как люди станут уделять гораздо меньше времени занятию сексом и другим плотским утехам. Такой прогноз в беседе с kp.ru сделал координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин.

Происходит это из-за серьёзного возрастного сдвига, который наблюдается на Земле. В скором времени на планете может упасть уровень рождаемости, причём ниже уровня естественного воспроизводства. Зато вырасти может уровень ожидаемой продолжительности жизни. По прогнозам ООН, к 2050 году он может превысить 65 лет. Одним из последствий таких явлений может стать серьёзный рост автоматизации производства: постепенно на рабочих местах людей могут начать заменять машины и роботы.

"В конце ХХ века роботизация во многом была сознательно приостановлена. Тогда в мировую экономику оказались включены огромные массы дешёвой рабочей силы из Китая и других азиатских стран. И необходимость в роботах отпала. Но сейчас уже сам Китай стоит перед перспективой демографического кризиса. Да и с экономическим ростом рабочая сила там стала не такой уж дешёвой", — отмечает футуролог.

Ярким примером массовой роботизации является Япония, где уже имеются роботы-сиделки и даже роботы-внуки для пожилых людей, у которых нет родственников, однако им очень хочется испытать эмоции от встречи с близкими.

Из-за увеличения возраста населения может измениться и структура экономики: так, на первый план могут выйти медицинские услуги и дома престарелых. Не исключён вариант настоящего бума виртуальной реальности для пожилого населения планеты.

Ещё одним серьёзным изменением может стать тот факт, что совсем по-другому будут выглядеть отношения между полами. В стареющем мире люди гораздо меньше будут интересоваться плотскими утехами и совсем не так будет эксплуатироваться сексуальность в рекламе.

"Кстати, согласно последним соцопросам, нынешняя молодёжь тоже заметно меньше проявляет интерес к сексу, чем поколение их родителей. Например, каждый восьмой житель Великобритании лишается девственности после 26 лет. Думаю, что во многом это связано с доступом к огромному спектру виртуальных развлечений, таких как социальные сети и компьютерные игры", — добавил Фрумкин.