В Минкультуры назвали абсолютно логичным исчезновение с афиш артистов, уехавших из РФ

Исчезновение с афиш артистов, которые ранее критиковали действия российских властей и уехали из страны, является логичным, такой запрос следует от общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что граждан страны возмущает тот факт, что уехавшие из России артисты продолжают красоваться на тех или иных афишах. В Минкульте отметили, что игнорировать дальше данный запрос не могут.