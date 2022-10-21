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21 октября, 15:55

В Минкультуры назвали абсолютно логичным исчезновение с афиш артистов, уехавших из РФ

Исчезновение с афиш артистов, которые ранее критиковали действия российских властей и уехали из страны, является логичным, такой запрос следует от общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши", говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что граждан страны возмущает тот факт, что уехавшие из России артисты продолжают красоваться на тех или иных афишах. В Минкульте отметили, что игнорировать дальше данный запрос не могут.

Ранее Лайф сообщал, что фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет России проверить творчество певицы Клавы Коки.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин

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