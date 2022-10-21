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21 октября, 15:51

ФСБ задержала в Екатеринбурге мужчину, обливавшего краской машины с символами Z и V

Спецслужбы регионального ЦПЭ при поддержке ФСБ задержали в Екатеринбурге мужчину, который облил красной краской ряд автомобилей с главными символами "Операции Z". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона "Уралмаш", обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ", — говорится в сообщении.

При этом известно как минимум о трёх подобных инцидентах с участием "художника". На него уже составили соответствующие протоколы за дискредитацию ВС РФ.

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Ранее Лайф писал, что в Харькове вандалы облили красной краской памятник Александру Пушкину. Сотрудница местного предприятия рассказала, что хулиганы, судя по всему, вылили на него целую банку.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке

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