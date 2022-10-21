Названы соки, которые могут усиливать или ослаблять действие лекарств

При приёме лекарств важно знать, с какими напитками их можно и нельзя сочетать. О некоторых таких "коктейлях" радио Sputnik рассказал врач – терапевт-токсиколог Алексей Водовозов. Отличным примером для объяснения своей позиции он назвал историю с грейпфрутовым соком в США в 2004 году.

"(мужчина. — Прим. Лайфа) выпивал по 2–2,5 литра свежевыжатого грейпфрутового сока в день. Одновременно он принимал аторвастатин, который ему назначили для снижения уровня холестерина. Выяснилось, что вещества, которые есть в соке, в частности бергамоттин, замедляли распад аторвастатина в печени", — рассказал врач.

После этого во всём мире, включая Россию, новые лекарства стали в обязательном порядке проверяться на совместимость с грейпфрутовым соком. Из неопасных примеров Водовозов выделил сочетание зелёного чая и препаратов железа, при котором биодоступность лекарства сильно понизится, так как в горячем напитке много разных химически активных веществ. Однако если запить то же лекарство апельсиновым соком, то эффективность повысится. В этом случае подействуют органические кислоты, коих много в нектарах.

Ещё один хороший пример — кофеин. Если употребить любое привычное вам обезболивающее или противовоспалительное вместе с кофе, то сила действия лекарства сильно повысится.

"Это происходит благодаря неизвестному пока механизму. Сейчас это стали специально использовать: в некоторые комбинированные обезболивающие препараты входит кофеин", — пояснил Водовозов.

Чтобы не ошибиться, лучше просто посмотреть инструкцию к вашему препарату. Там должно быть чётко написано, с какими напитками его можно употреблять, а с какими нет.