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21 октября, 15:40

"Пример для всякого мужчины": Британцы восхитились стреляющим из винтовки Путиным

Читатели Daily Mail восхитились стреляющим из винтовки Путиным

<p>Путин протестировал снайперскую винтовку Драгунова на полигоне под Рязанью. Фото © LIFE</p>

Путин протестировал снайперскую винтовку Драгунова на полигоне под Рязанью. Фото © LIFE

Читатели британского издания Daily Mail пришли в восторг после публикации новостей и видео с президентом России Владимиром Путиным, который во время визита на полигон в Рязанской области продемонстрировал навыки стрельбы из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

"Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины", заметил один из пользователей.

"Разница между Путиным и Байденом — как огонь и вода. Путин однозначно у руля. Байден — марионетка", подчеркнул другой комментатор.

Сравнивали российского лидера не только с Джо Байденом, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению читателей, глава Незалежной, которого с иронией назвали кумиром, может стрелять лишь бутафорией. Некоторые же и вовсе предложили прекратить всяческие нападки на Путина и Россию.

"Мы должны прекратить нападки на Путина и работать с ним. Мы незаконно вторглись во многие страны и украли их ресурсы. Мы продолжаем поставлять оружие таким деспотическим режимам, как саудовский. Немного лицемерно и богато с нашей стороны критиковать Россию", заметил один из пользователей.

Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика

Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика

Ранее Лайф рассказывал, что Путин вместе с министром обороны Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Там президент лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

Артур Белкин

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