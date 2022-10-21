"Пример для всякого мужчины": Британцы восхитились стреляющим из винтовки Путиным

Читатели британского издания Daily Mail пришли в восторг после публикации новостей и видео с президентом России Владимиром Путиным, который во время визита на полигон в Рязанской области продемонстрировал навыки стрельбы из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

"Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины", — заметил один из пользователей.

"Разница между Путиным и Байденом — как огонь и вода. Путин однозначно у руля. Байден — марионетка", — подчеркнул другой комментатор.

Сравнивали российского лидера не только с Джо Байденом, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению читателей, глава Незалежной, которого с иронией назвали кумиром, может стрелять лишь бутафорией. Некоторые же и вовсе предложили прекратить всяческие нападки на Путина и Россию.

"Мы должны прекратить нападки на Путина и работать с ним. Мы незаконно вторглись во многие страны и украли их ресурсы. Мы продолжаем поставлять оружие таким деспотическим режимам, как саудовский. Немного лицемерно и богато с нашей стороны критиковать Россию", — заметил один из пользователей.