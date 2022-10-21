Начался капремонт трассы, соединяющей Запорожье и Крым

На автомобильной дороге, соединяющей Запорожскую область и Крым, начался капитальный ремонт. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. По его словам, приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако транспортная артерия оказалась в очень изношенном состоянии, поэтому к работам приступили уже сейчас.

"Рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 километров дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия", — проинформировал Балицкий.

Стартовавший ремонт он назвал лишь одним шагом к решению большой и важной задачи по восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог, "которые не знали ремонта десятилетиями".