Начался капремонт трассы, соединяющей Запорожье и Крым
Балицкий сообщил о начале капитального ремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым
На автомобильной дороге, соединяющей Запорожскую область и Крым, начался капитальный ремонт. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. По его словам, приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако транспортная артерия оказалась в очень изношенном состоянии, поэтому к работам приступили уже сейчас.
"Рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 километров дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия", — проинформировал Балицкий.
Стартовавший ремонт он назвал лишь одним шагом к решению большой и важной задачи по восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог, "которые не знали ремонта десятилетиями".
Ранее сообщалось и об активизации дорожного ремонта на участке Милитополь – Бердянск. Работы здесь ведутся в две смены. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, на этом участке уже уложен нижний слой асфальта общей протяжённостью 60 км. Завершение ремонта планируется к декабрю. Над решением задачи трудятся три мобильных асфальтовых завода. На ремонт трассы из федерального бюджета выделено порядка 6 млрд рублей.
ТАСС / Николай Гынгазов