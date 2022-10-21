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21 октября, 15:35

Начался капремонт трассы, соединяющей Запорожье и Крым

Балицкий сообщил о начале капитального ремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым

На автомобильной дороге, соединяющей Запорожскую область и Крым, начался капитальный ремонт. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. По его словам, приступить к ремонту трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, однако транспортная артерия оказалась в очень изношенном состоянии, поэтому к работам приступили уже сейчас.

"Рабочие уже приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 километров дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия", — проинформировал Балицкий.

Стартовавший ремонт он назвал лишь одним шагом к решению большой и важной задачи по восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог, "которые не знали ремонта десятилетиями".

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Ранее сообщалось и об активизации дорожного ремонта на участке Милитополь – Бердянск. Работы здесь ведутся в две смены. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, на этом участке уже уложен нижний слой асфальта общей протяжённостью 60 км. Завершение ремонта планируется к декабрю. Над решением задачи трудятся три мобильных асфальтовых завода. На ремонт трассы из федерального бюджета выделено порядка 6 млрд рублей.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Марина Калегина

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