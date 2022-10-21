Лидер Палаты общин Мордонт первой объявила об участии в борьбе за пост премьера Британии
Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт первой из политиков сообщила, что собирается побороться за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс.
"Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах", — написала она в "Твиттере".
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
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