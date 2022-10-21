Лидер Палаты общин Мордонт первой объявила об участии в борьбе за пост премьера Британии

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт первой из политиков сообщила, что собирается побороться за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс.

"Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах", — написала она в "Твиттере".