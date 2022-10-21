ЕС рассмотрит возможность использовать замороженные российские активы для помощи Украине

Лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных активов для нужд Украины. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам саммита в Брюсселе.

"Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине", — озвучил он один из выводов прошедшего саммита.