ЕС рассмотрит возможность использовать замороженные российские активы для помощи Украине
Лидеры стран – членов Евросоюза поручили Еврокомиссии проработать возможность использования замороженных активов для нужд Украины. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам саммита в Брюсселе.
"Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине", — озвучил он один из выводов прошедшего саммита.
Инициативу уже оформили официально и вместе с пояснительной запиской опубликовали на сайте ЕС. В документе также перечислены условия "справедливого мира" для Украины, который якобы должен включать "уважение её территориальной целостности и суверенитета, защищённых Уставом ООН, обеспечение её обороноспособности, обеспечение её восстановления, включая изучение возможности сделать это за счёт средств из России".
Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов для завершения контрактов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию (НРД), заключённых до 3 июня 2022 года. Однако нашлись желающие распорядиться деньгами по-другому. К примеру, премьер Польши Матеуш Моравецкий недавно предложил поделить замороженные российские активы между ЕС и Украиной.
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