Нардеп вышел в свет с буквой V на свитере и не сразу понял, что не так
Нардеп из партии Зеленского Задорожный поздравил лесников в свитере с буквой V
Нардеп Николай Задорожный с буквой V на свитере. Фото © Тростянецкий горсовет
Украинский депутат Николай Задорожный от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народна" оконфузился. Парламентарий приехал поздравлять лесников Тростянца в Сумской области с буквой V на свитере. Об этом пишет газета "Страна.ua".
Как отмечает издание, латинская буква V наряду с Z стала одним из символов военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Нардеп то ли не знал этого, то ли не придал значения. Фотографию с нардепом опубликовал Тростянецкий горсовет.
Когда об этом инциденте стало известно широкой общественности, депутату не поздоровилось — его обвинили в поддержке российской операции по денацификации Украины. Дальше события развивались ожидаемо: депутату пришлось публично извиняться.
Задорожный опубликовал пост с просьбой "простить его за опрометчивость", признал вину и заверил, что поддерживает только Киев.
Ранее Лайф писал, что крымчанка пыталась убить собственного мужа за поддержку "Операции Z". Начав с супруга, женщина продолжила борьбу с символами. Садовой лопатой она срубила флаги с Z и V и даже облила машину мужа бензином, стерев с неё все патриотические наклейки.