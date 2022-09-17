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16 сентября, 22:28

Нардеп вышел в свет с буквой V на свитере и не сразу понял, что не так

Нардеп из партии Зеленского Задорожный поздравил лесников в свитере с буквой V

<p>Нардеп Николай Задорожный с буквой V на свитере. Фото © Тростянецкий горсовет</p>

Нардеп Николай Задорожный с буквой V на свитере. Фото © Тростянецкий горсовет

Украинский депутат Николай Задорожный от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народна" оконфузился. Парламентарий приехал поздравлять лесников Тростянца в Сумской области с буквой V на свитере. Об этом пишет газета "Страна.ua".

Как отмечает издание, латинская буква V наряду с Z стала одним из символов военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Нардеп то ли не знал этого, то ли не придал значения. Фотографию с нардепом опубликовал Тростянецкий горсовет.

Когда об этом инциденте стало известно широкой общественности, депутату не поздоровилось — его обвинили в поддержке российской операции по денацификации Украины. Дальше события развивались ожидаемо: депутату пришлось публично извиняться.

Задорожный опубликовал пост с просьбой "простить его за опрометчивость", признал вину и заверил, что поддерживает только Киев.

Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"

Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что крымчанка пыталась убить собственного мужа за поддержку "Операции Z". Начав с супруга, женщина продолжила борьбу с символами. Садовой лопатой она срубила флаги с Z и V и даже облила машину мужа бензином, стерев с неё все патриотические наклейки.

Арина Родионова

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