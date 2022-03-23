Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"
В образах новой ювелирной коллекции бренда просматриваются символы V и Z, которые наносят для идентификации на технику российских войск, задействованную на Украине.
Презентация новой коллекции Louis Vuitton Volt. Видео © Twitter / Louis Vuitton
Пользователи социальных сетей заподозрили французский дом моды Louis Vuitton в поддержке российской военной спецоперации на Украине — "Операции Z". Соответствующие комментарии стали появляться под постами о презентации новой коллекции ювелирных изделий бренда.
Дело в том, что на новых украшениях Louis Vuitton элементами дизайна стали символы V и Z, которые наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее Лайф писал, что люксовые бренды решили уйти из России. В их числе оказалась и группа Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Поводом для этого и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
Twitter / Louis Vuitton