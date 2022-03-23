Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"

В образах новой ювелирной коллекции бренда просматриваются символы V и Z, которые наносят для идентификации на технику российских войск, задействованную на Украине.

Презентация новой коллекции Louis Vuitton Volt. Видео © Twitter / Louis Vuitton

Пользователи социальных сетей заподозрили французский дом моды Louis Vuitton в поддержке российской военной спецоперации на Украине — "Операции Z". Соответствующие комментарии стали появляться под постами о презентации новой коллекции ювелирных изделий бренда.

Дело в том, что на новых украшениях Louis Vuitton элементами дизайна стали символы V и Z, которые наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.