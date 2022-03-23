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Опубликовано 23 марта 2022, 02:37
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Пользователи соцсетей заподозрили Louis Vuitton в поддержке "Операции Z"

В образах новой ювелирной коллекции бренда просматриваются символы V и Z, которые наносят для идентификации на технику российских войск, задействованную на Украине.

Презентация новой коллекции Louis Vuitton Volt. Видео © Twitter / Louis Vuitton

Пользователи социальных сетей заподозрили французский дом моды Louis Vuitton в поддержке российской военной спецоперации на Украине — "Операции Z". Соответствующие комментарии стали появляться под постами о презентации новой коллекции ювелирных изделий бренда.

Дело в том, что на новых украшениях Louis Vuitton элементами дизайна стали символы V и Z, которые наносятся для идентификации на технику российских войск, проводящих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Ранее Лайф писал, что люксовые бренды решили уйти из России. В их числе оказалась и группа Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, а также группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Поводом для этого и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.

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Twitter / Louis Vuitton

Артем Порвин
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