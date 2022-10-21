Свечи и прорицания о России: Студию украинского ТВ превратили в "логово экстрасенса" ради экономии электричества

Телеведущие украинского "24 канала" выходят в эфир при свечах ради экономии электроэнергии. Однако со стороны такой перформанс выглядит как очередной выпуск передачи, где телезрителям гадают на картах и снимают порчу через экран.

"В столице и области граждан попросили сделать всё для сбережения энергии. Как вы видите, позади меня тёмная плазма, мы максимально всё выполнили", — говорит ведущая.