Свечи и прорицания о России: Студию украинского ТВ превратили в "логово экстрасенса" ради экономии электричества
Ведущие украинского ТВ ведут эфиры при свечах ради экономии электричества
Ведущие украинского ТВ выходят в эфир при свечах. Фото © 24tv
Телеведущие украинского "24 канала" выходят в эфир при свечах ради экономии электроэнергии. Однако со стороны такой перформанс выглядит как очередной выпуск передачи, где телезрителям гадают на картах и снимают порчу через экран.
"В столице и области граждан попросили сделать всё для сбережения энергии. Как вы видите, позади меня тёмная плазма, мы максимально всё выполнили", — говорит ведущая.
Видимо, тьма окончательно сгустилась над Украиной, и теперь о новостях население будет узнавать в мистической обстановке. Впрочем, телеканал заподозрили в лукавстве, поскольку, если бы источником света были только свечи, картинка выглядела бы по-другому.
Напомним, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что РФ нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. В результате ударов за последние десять дней повреждено свыше 400 объектов инфраструктуры в 16 регионах, в их числе десятки энергетических, констатировал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.