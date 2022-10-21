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21 октября, 16:13

Глава Минэнерго предрёк Украине сложнейшую за более чем 30 лет зиму

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил украинцев, что их ждёт самая сложная зима за всю историю "независимости" страны, а это более чем 30 лет. В интервью Der Spiegel он заверил, что власти делают всё возможное, чтобы обеспечить дома светом и теплом.

"Эта зима будет чрезвычайно тяжёлой, самой тяжёлой за всю историю нашей независимости", — сказал министр энергетики.

Сейчас Минэнерго Украины рассматривает различные сценарии, включая самые пессимистичные. При этом Галущенко добавил, что Германия уже передала Украине около 40 тонн оборудования для ремонта, включая трансформаторы и генераторы.

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Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока. Сейчас жителям Украины рекомендовано минимизировать использование электричества, отключения в течение суток могут повторяться.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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