Глава Минэнерго предрёк Украине сложнейшую за более чем 30 лет зиму

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил украинцев, что их ждёт самая сложная зима за всю историю "независимости" страны, а это более чем 30 лет. В интервью Der Spiegel он заверил, что власти делают всё возможное, чтобы обеспечить дома светом и теплом.

"Эта зима будет чрезвычайно тяжёлой, самой тяжёлой за всю историю нашей независимости", — сказал министр энергетики.

Сейчас Минэнерго Украины рассматривает различные сценарии, включая самые пессимистичные. При этом Галущенко добавил, что Германия уже передала Украине около 40 тонн оборудования для ремонта, включая трансформаторы и генераторы.