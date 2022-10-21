Глава Минэнерго предрёк Украине сложнейшую за более чем 30 лет зиму
Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил украинцев, что их ждёт самая сложная зима за всю историю "независимости" страны, а это более чем 30 лет. В интервью Der Spiegel он заверил, что власти делают всё возможное, чтобы обеспечить дома светом и теплом.
"Эта зима будет чрезвычайно тяжёлой, самой тяжёлой за всю историю нашей независимости", — сказал министр энергетики.
Сейчас Минэнерго Украины рассматривает различные сценарии, включая самые пессимистичные. При этом Галущенко добавил, что Германия уже передала Украине около 40 тонн оборудования для ремонта, включая трансформаторы и генераторы.
Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока. Сейчас жителям Украины рекомендовано минимизировать использование электричества, отключения в течение суток могут повторяться.
Новости
Свечи и прорицания о России: Студию украинского ТВ превратили в "логово экстрасенса" ради экономии электричества
сегодня в 16:09
В Минкультуры назвали абсолютно логичным исчезновение с афиш артистов, уехавших из РФ
сегодня в 15:55
ФСБ задержала в Екатеринбурге мужчину, обливавшего краской машины с символами Z и V
сегодня в 15:51
Shutterstock