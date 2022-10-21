"Придумывает способы": Байдена уличили в планах "уничтожить" Маска из-за слов об Украине

Администрация Джо Байдена может предпринять попытки "уничтожить" основателя SpaceX — миллиардера Илона Маска — после его заявлений об Украине. Такое предположение в своём твиттере сделала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать", — написала Габбард.