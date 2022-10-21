"Придумывает способы": Байдена уличили в планах "уничтожить" Маска из-за слов об Украине
Экс-конгрессвумен Габбард заявила, что Байден придумывает способы "уничтожить" Маска
Джо Байден, Илон Маск. Фото © Getty Images / Alex Wong, Michael Gonzalez
Администрация Джо Байдена может предпринять попытки "уничтожить" основателя SpaceX — миллиардера Илона Маска — после его заявлений об Украине. Такое предположение в своём твиттере сделала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
"Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать", — написала Габбард.
По её словам, власти в Вашингтоне будут предпринимать попытки, чтобы "свергнуть" Маска или же вовсе "заставить его сдаться", что можно назвать чистейшим авторитаризмом.
Маск уже не впервые высказывается по теме отношений с РФ. Ранее он выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Ещё накануне основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.