Девять человек пострадали при стрельбе на встрече выпускников университета в США
В результате стрельбы недалеко от кампуса Южного Университета Луизианы в Батон-Руже пострадало по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает телеканал Fox Phoenix со ссылкой на местный полицейский департамент.
Пострадавшие получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, уточнили в полиции. Сотрудники самого учебного учреждения заявили, что "университет решительно осуждает любые акты насилия, несмотря на то что инцидент произошёл за пределами кампуса на мероприятии, не спонсируемом университетом".
Происшествие случилось в ночь на пятницу, когда студенты праздновали Неделю встречи выпускников. Сейчас полицейское управление города Батон-Руж проводит расследование и выясняет, что послужило причиной стрельбы.
Ранее в США задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Северной Каролине. Причины преступления неизвестны, также не раскрывается имя задержанного.
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