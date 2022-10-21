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21 октября, 16:49

Девять человек пострадали при стрельбе на встрече выпускников университета в США

В результате стрельбы недалеко от кампуса Южного Университета Луизианы в Батон-Руже пострадало по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает телеканал Fox Phoenix со ссылкой на местный полицейский департамент.

Пострадавшие получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, уточнили в полиции. Сотрудники самого учебного учреждения заявили, что "университет решительно осуждает любые акты насилия, несмотря на то что инцидент произошёл за пределами кампуса на мероприятии, не спонсируемом университетом".

Происшествие случилось в ночь на пятницу, когда студенты праздновали Неделю встречи выпускников. Сейчас полицейское управление города Батон-Руж проводит расследование и выясняет, что послужило причиной стрельбы.

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Ранее в США задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Северной Каролине. Причины преступления неизвестны, также не раскрывается имя задержанного.

Обложка ©

Getty Images / Robert Alexander

Ирина Фальке
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