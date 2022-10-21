Девять человек пострадали при стрельбе на встрече выпускников университета в США

В результате стрельбы недалеко от кампуса Южного Университета Луизианы в Батон-Руже пострадало по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает телеканал Fox Phoenix со ссылкой на местный полицейский департамент.

Пострадавшие получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозы для жизни, уточнили в полиции. Сотрудники самого учебного учреждения заявили, что "университет решительно осуждает любые акты насилия, несмотря на то что инцидент произошёл за пределами кампуса на мероприятии, не спонсируемом университетом".

Происшествие случилось в ночь на пятницу, когда студенты праздновали Неделю встречи выпускников. Сейчас полицейское управление города Батон-Руж проводит расследование и выясняет, что послужило причиной стрельбы.