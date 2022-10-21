В ООН сочли "нездоровыми" слова секретаря СНБО Украины о русском языке

Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны, являются отражением "нездоровой риторики". Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, является нездоровой. Действия имеют значение, и слова имеют значение", — отметил Дюжаррик.