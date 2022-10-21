Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране

Власти Соединённых Штатов обсуждают с американским предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском предоставление доступа к спутниковой системе Starlink в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Белый дом обсуждает с Маском возможность установления интернет-сервиса Starlink в Иране", — отмечает канал, ссылаясь на знакомые с обсуждениями источники.