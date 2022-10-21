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21 октября, 18:32

Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране

CNN: Белый дом обсуждает с Маском предоставление доступа к Starlink в Иране

Власти Соединённых Штатов обсуждают с американским предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском предоставление доступа к спутниковой системе Starlink в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Белый дом обсуждает с Маском возможность установления интернет-сервиса Starlink в Иране", — отмечает канал, ссылаясь на знакомые с обсуждениями источники.

Как уточняется, Starlink рассматривается как лёгкая в использовании технология, которая способна помочь обеспечить доступ к Интернету в Иране, когда его ограничивают власти страны.

Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск передумал и сообщил, что SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине.

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Getty Images / Dimitrios Kambouris

Иван Косицын

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