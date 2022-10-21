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21 октября, 18:40

Зеленский подписал указ о добровольном воинском учёте женщин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о постановке на воинский учёт женщин в добровольном порядке. Документ публикует сайт Верховной рады.

Согласно документу, на учёт могут встать украинки, "которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, утверждённом министерством обороны". Однако прохождение военной службы возможно только по их собственному согласию, а также если это позволяет здоровье и возраст.

Рада в первом чтении поддержала закон о добровольном воинском учёте женщин

Рада в первом чтении поддержала закон о добровольном воинском учёте женщин

Напомним, в июле Минобороны Украины обязало с 1 октября встать на воинский учёт женщин, получивших образование в области химии, биологии, телекоммуникаций и по ряду других направлений. Всего в список вошло семь профессий и четырнадцать специальностей.

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ТАСС / Zuma

Артур Белкин

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