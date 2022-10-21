Зеленский подписал указ о добровольном воинском учёте женщин
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о постановке на воинский учёт женщин в добровольном порядке. Документ публикует сайт Верховной рады.
Согласно документу, на учёт могут встать украинки, "которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, утверждённом министерством обороны". Однако прохождение военной службы возможно только по их собственному согласию, а также если это позволяет здоровье и возраст.
Напомним, в июле Минобороны Украины обязало с 1 октября встать на воинский учёт женщин, получивших образование в области химии, биологии, телекоммуникаций и по ряду других направлений. Всего в список вошло семь профессий и четырнадцать специальностей.
ТАСС / Zuma