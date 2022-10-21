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21 октября, 18:54

Журналисты "Эха" Фельгенгауэр и Плющев пополнили список иноагентов

<p>ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko, Вадим Тараканов</p>

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko, Вадим Тараканов

Минюст РФ добавил в список физлиц-иноагентов журналистов "Эха Москвы"* Татьяну Фельгенгауэр** и Александра Плющева**. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме них, новый статус получили кинопродюсер Александр Роднянский**, экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв**, активист Руслан Габбасов**, политик Семён Кочкин**, а также журналисты Илья Шуманов** и Катерина Босов**.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"

Ранее стало известно, что Минюст также объявил СМИ-иноагентом писателя и бывшего главреда "Дождя"* Михаила Зыгаря*.

* Включены в реестр СМИ-иноагентов.

** Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Ирина Фальке

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