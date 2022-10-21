Журналисты "Эха" Фельгенгауэр и Плющев пополнили список иноагентов
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko, Вадим Тараканов
Минюст РФ добавил в список физлиц-иноагентов журналистов "Эха Москвы"* Татьяну Фельгенгауэр** и Александра Плющева**. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме них, новый статус получили кинопродюсер Александр Роднянский**, экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв**, активист Руслан Габбасов**, политик Семён Кочкин**, а также журналисты Илья Шуманов** и Катерина Босов**.
Ранее стало известно, что Минюст также объявил СМИ-иноагентом писателя и бывшего главреда "Дождя"* Михаила Зыгаря*.
* Включены в реестр СМИ-иноагентов.
** Включены в реестр физлиц-иноагентов.