Число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева, в последние месяцы увеличивается. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы уже не раз на всех заседаниях [в Вене в течение] последних месяцев говорим о том, что наёмников появляется всё больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Как уточнил Гаврилов, иностранные наёмники в основном прибывают из Британии, Польши, США, а также Грузии. По его словам, "в одно время их поток снизился, но сейчас опять стал наращиваться". НАТО и страны Запада, естественно, это всё на заседаниях отвергают, заметил российский дипломат.

"Тем не менее это факт не меняет. НАТО, фактически поставляя оружие: наёмники добровольно идут, но тоже незаконно по законодательству многих стран, постепенно втягивается [в конфликт на Украине]. Мы предупреждаем, что это очень опасно. НАТО становится стороной конфликта", — предупредил Гаврилов.