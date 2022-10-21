Европейцы после слов фон дер Ляйен об Украине потребовали её отставки

Европейцы обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её обещания поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Она заявила, что для удовлетворения "растущих потребностей Украины" страны ЕС разработают соответствующие механизмы.

В комментариях под заявлением главы ЕК в "Твиттере" читатели возмутились и высказали мнение, что чиновнице плевать на интересы и желания самих европейцев. Многие пользователи призвали её даже покинуть свой пост.

"У нас тут в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!" — высказался комментатор.

Другой подписчик вовсе предложил провести референдум и узнать мнение народа, прежде чем "опустошать финансовую казну ЕС в пользу Зеленского". Некоторые потребовали от фон дер Ляйен "хоть раз встать на защиту Европы".